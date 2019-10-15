هواوي تقترب من طرح Mate X القابل للطي

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الذكي القابل للطي الأول (ميت إكس) Mate X أواخر شهر شباط/فبراير الماضي خلال (المؤتمر العالمي للجوال) MWC 2019، ومنذئذ أُجِّل إطلاقه مرتين.

وكانت الشركة الصينية – التي أصبحت ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم بعد سامسونج – تعتزم إطلاق الهاتف في شهر أيار/مايو الماضي، ولكن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اضطرتها إلى تأجيل ذلك. ثم وعد الرئيس التنفيذي للشركة (ريتشارد يو) بأن الجهاز سوف يُطرح في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019.

والآن نشرت وسائل إعلام صينية أن هواوي بدأت بالفعل الإنتاج الشامل لهاتف (ميت إكس)، وتحث الخطى لطرح الهاتف قبل نهاية الشهر الحالي. وأفاد قسم الأخبار في شركة (سينا) Sina للتقنية بأن إنتاج الشاشة القابلة للطي “صعب للغاية”، وهو أمر متوقع بالنظر إلى التصميم الفريد للهاتف.

وكان هناك تأجيلان رئيسيان في الفترة منذ الكشف إلى الإطلاق: الأول كان لضبط القسوة، والمتانة للشاشة القابلة للطي، خاصةً بعد ظهور مشكلة الشاشة في (جالاكسي فولد) Galaxy Fold: أول هاتف ذكي قابل للطي من شركة سامسونج الكورية.

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أما التأجيل الآخر، فقد كان لتحسين تجربة المستخدم، وذلك بغية جعلها أفضل مع الشاشة القابلة للطي، خاصةً فيما يتعلق بتكييف التطبيقات لدعم هذا النوع الجديد من الشاشات.

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ويُعتقد أن هذين التأجيلين من هواوي جاءا في مسعى منها للحيلولة دون الوقوع في المشكلات، والإحراج الشديد الذي تعرضت له سامسونج في هاتفها (جالاكسي فولد).

يُشار إلى أن سعر الجهاز – حسب ما أعلنت هواوي في شهر شباط/فبراير الماضي – يبلغ 2,250 دولارًا أمريكيًا. ولا يُعلم ما إذا كانت الشركة سوف تحافظ على هذا السعر أم تخفضه. كما لا يُعلم ما إذا كانت سوف تجعل الهاتف أقوى مع إضافة المعالج الأحدث (كيرين 990) بدلًا من (كيرين 980) الذي أُعلن عنه في البداية.