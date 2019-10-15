سامسونج تبدأ رسميًا تجربة أندرويد 10 على هواتف جالاكسي إس10

أعلنت شركة سامسونج اليوم الاثنين رسميًا عن بدء تجربة نظام التشغيل (أندرويد 10) لهواتف (جالاكسي إس10) Galaxy S10: (إس10)، و(إس10إي)، و(إس10بلس)، و(إس10 5جي) في الأسواق العالمية.

وكانت الشركة قد استبقت ذلك بإتاحة النسخة التجريبية من واجهة المستخدم (ون يو آي بيتا) One UI Beta – القائمة على نظام أندرويد 10 – في كوريا الجنوبية منذ بضعة أيام، والآن أصبح ذلك ممكنًا لمالكي هواتف (جالاكسي إس10) في جميع أنحاء العالم.

وقالت سامسونج – التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم – في منشور على مدونتها: “انضم إلى البرنامج التجريبي واستمتع بميزات One UI الجديد مع أندرويد 10 قبل الإصدار الرسمي. كن أول من يستمتع بالميزات والتصميمات الجديدة ، أرسل إلينا ملاحظاتك لمساعدتنا في إنشاء تجربة استثنائية”.

واستعرضت الشركة الكورية في منشورها المزايا التي تأتي بها واجهة المستخدم الجديدة إلى هواتف (جالاكسي إس10)، بما في ذلك: الميزة الجديدة للتنقل بالإيماءات، ووضع التركيز، وغيرها.

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وتشتمل مزايا التصميم الجديدة على تحسين إدارة الإشعارات مع تصغير نوافذ الإشعارات المنبثقة، وتبسيط الأزرار، واختزال النصوص. فمثلًا أصبحت النافذة المنبثقة للاتصال الجديدة، تقتصر على اسم المتصل، وزري الإجابة، أو الرفض. أما النافذة المنبثقة للتحكم بمستوى الصوت، فقد أصبح أنحف مع إزالة كلمة (وسائط متعددة).

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وحسنت الشركة الوضع الداكن، وذلك من خلال خفض سطوع خلفيات الشاشة، وتعديل النصوص، والألوان، والإشعارات، والساعة على شاشة القفل. ويسمح وضع التركيز الجديد بإيقاف تطبيقات محددة مؤقتًا، وذلك خلال مدة زمنية محددة لتقليل تشتيت الانتباه. كما أعادت الشركة تصميم تبويب (الرفاهية الرقمية) لتحسين التحكم بأنماط الاستخدام.

تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المستخدم امتلاك حساب خاص به في تطبيق (أعضاء سامسونج) Samsung Members، وذلك ليتمكن من الحصول على النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI القائمة على نظام أندرويد 10.