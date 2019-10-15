شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. مارتين رايل صاحب نوبل فى الفلك ومصمم التلسكوب الراديوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مارتين رايل عالم الفيزياء البريطانى الذى حلت ذكرى وفاته أمس، واحدh من أشهر العلماء فى عالم الفلك، حيث حصل على جائزة نوبل للفيزياء عام 1974 عن مجهوداته فى البحوث الفلكية، كما اشترك العالم أنتونى هويش معه فى الجائزة.

مارتين رايل

ولد مارتين رايل فى 27 سبتمبر 1918، وتوفى فى 14 أكتوبر 1984، وقد تمكن من تصميم نوعا جديد من التلسكوب الراديوى الذى يمكن بواسطته تصوير المصادر الضعيفة للأشعة الراديوية، وقد وقام رايل عام 1946 برصد أبعد المجرات فى ذلك الوقت.

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رادار رايل

استخدم رايل هذا الرادار لتحديد موقع مصادر التصوير الضعيفة وتصويرها بدقة، وفى عام 1946، كان رايل وديريك فونبرج أول من قام بنشر قياسات فلكية التداخل فى الأطوال الموجية الراديوية، ومع المعدات المحسّنة، لاحظ رايل أكثر المجرات المعروفة البعيدة فى الكون فى ذلك الوقت، كذلك فقد كان رايل أول أستاذ لعلم الفلك الراديوى بجامعة كامبريدج، والمدير المؤسس لمرصد مولارد لعلم الفلك الراديوي. كان فلكيًا ملكيًا.

انجازات اخرى

شارك فى أبحاث الرادار خلال الحرب العالمية الثانية، لكنه انتقل إلى علم الفلك الراديوى بعد الحرب ولعب دورًا رائدًا فى تحسين قدرات التلسكوبات الراديوية باستخدام نظام التداخل، وقد أكمل مقياس التداخل لمسافة ميل واحد وأنتجت تأثيرًا يعادل مكافئًا يبلغ قطره ميلًا واحدًا ولاحظ تسعة مليارات من نجوم الراديو فى السنة الضوئية.