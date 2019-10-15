شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تبلغ التكلفة الفعلية لتصنيع هاتف أيفون 11 برو ماكس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل الشهر الماضى هاتف أيفون 11 برو ماكس، والذى يبدأ سعره من 1090 دولار، وهو المبلغ الذى لن يتمكن الكثير من المستخدمين تحمله، لذا قامت شركة TechInsights للأبحاث بتفكيك كافة أجزاء هاتف أبل، لمعرفة التكلفة الفعلية لتصنيعه.

ووفقا لتقرير الشركة تبلغ التكلفة التقريبية لجميع المكونات من 490.50 دولارًا، بينما ترتفع التكلفة فى عدد من الدول بسبب رسوم الاستيراد التى تدفعها أبل، كما كشف تفكيك المكونات أن الجزء الأغلى بهاتف iPhone 11 Pro هو عدسة الكاميرا الخلفية الثلاثية، إذ يقدر أن تكلفتها تبلغ نحو 73.50 دولار.

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أما ثانى أغلى جزء بالهاتف هو شاشة OLED ، والتى تقدر تكلفتها 66.50 دولارًا ، يليها معالج Apple A13، الذى يُفترض أن سعره 64 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة المكونات الأخرى أقل من 500 دولار، أى أقل بحوالى 45٪ من سعر البيع لجهاز iPhone 11 Pro Max.

الجدير بالذكر أن هذه ليست سوى تكلفة المكونات، حيث أن تجميعها يكلف مصاريف إضافية، مما يزيد من تكلفة iPhone 11 Pro Max.