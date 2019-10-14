قريباً.. إطلاق بلاي ستيشن 5 في مصر.. تعرف على أبرز مزاياه وسعره بالجنيه المصري

الموجز أعلنت شركة سوني اليابانية، الأسبوع الماضي، عن إطلاق بلاي ستيشن 5 خلال فترة أعياد الميلاد المقبلة. وتأتي النسخة الجديدة من جهاز الألعاب مدعمة بكثير من المزايا، نستعرض أبرزها: - التحميل في أقل من 5 ثوان - تشغيل جميع ألعاب بلاي ستيشن 4 - تشغيل الألعاب بدقة 8k - دعم تقنية الواقع الافتراضي VR - معالج ثماني النواة من شركة AMD - من المحتمل أن يأتي الجهاز بسعة تخزين عشوائية 16 جيجا بايت أو 32 جيجا بايت وسوف تكون ذاكرة التخزين العشوائية من نوع GDDR6 Advertisements - سعة التخزين الداخلية فلن تقل عن واحد تيرا بايت ومن المحتمل إطلاق نسخة بسعة 2 تيرا بايت - تطوير ذراع التحكم، بحيث يجعل المستخدمين يشعرون بتحرك الشخصيات في اجواء اللعبة - تقنية ردود الفعل اللمسية، والتي تساعد المستخدم على الإحساس بتشكيلة أوسع من ردود الفعل. - منفذ الشحن Type C - 6 مخارج USB - دعم العرض بتقنية HDR - تشغيل أقراص BluRay - صورة عالية الوضوع والدقة لجعل الألعاب أكثر واقعية - السعر المتوقع للجهاز 500 دولار أمريكي، وقد يصل في مصر إلى 10 آلاف جنيه مصري

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