صفقة اليوم.. الاشتراك مدى الحياة في خدمة Clean Email بخصم 96%

اشترك مدى الحياة في خدمة إدارة البريد الإلكتروني Clean Email ـــ Clean Email: Lifetime Subscription.

تعتمد على قواعد فلاتر قوية يمكنك من خلالها تقسيم صندوق البريد الوارد إلى مجموعات ذات صلة، مما يتيح لك التعرف بسرعة على رسائل البريد الإلكتروني المفيدة، والعديمة الفائدة بسرعة.

تقدم لك هذه الخدمة طرق عرض ذكية أُنشئت مسبقًا لصندوق البريد الوارد.

إدارة صندوق الوارد الخاص بك مع أي عدد من الرسائل، وتطبيق أي إجراء خلال ثوانِِ.

يمكنك تحديد أنواع لرسائل البريد الإلكتروني القادمة لتوفر لك المزيد من الوقت.

التخلص من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، وحظر المسوقين.

تدعم جميع خدمات البريد الإلكتروني: (جيميل) Gmail، وGSuite، و(آي كلاود) iCloud، و(ياهو) Yahoo، و(هوتميل) Hotmail، و(أوتلوك) Outlook، وAOL، وFastmail.

متاح على جميع متصفحات الويب، ونظامي التشغيل (آي أو إس) iOS، و(أندرويد) Android.

السعر الأصلي قبل الخصم: 958 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تساعدك خدمات إدارة البريد الإلكتروني في توفير الكثير من الوقت عند إنجاز المهام اليومية مما يساعدك على زيادة الإنتاجية في عملك، حيث يمكنك من خلالها نقل رسائل البريد الإلكتروني الهامة إلى المجلدات، ووضع علامات عليها، والرد عليها تلقائيًا، أو عرض تنبيهات لعناصر جديدة.

يمكنك الآن الاشتراك مدى الحياة في خدمة Clean Email والحصول على كافة ميزاتها؛ لإدارة بريدك الإلكتروني مع خصم يصل إلى 96%.

تبلغ تكلفة الاشتراك في خدمة Clean Email مدى الحياة 958 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة للحصول عليها مقابل 29.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 96 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

بمجرد الاشتراك، وتعيين بعض القواعد والفلاتر للتحكم في رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، سيمكنك تقسيم صندوق البريد الخاص بك إلى مجموعات ذات صلة، ويتيح لك ذلك تحديد المجموعات المفيدة بسهولة، وإزالة المجموعات غير المفيدة بسرعة.

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تُعالج كل رسالة بريد إلكتروني جديدة تتلقاها بموجب هذه القواعد والفلاتر الجديدة التي تعتمد عليها، حيث تُوجه كل منها إلى مجموعتها المخصصة، حتى تعرف بالضبط ما هو مهم وما يمكنك حذفه بأمان على الفور.

تقدم لك هذه الخدمة طرق عرض ذكية أُنشئت مسبقًا لصندوق البريد الوارد، وتتيح لك حذف ما يصل إلى الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني خلال بضع خطوات بسيطة.

تعمل الخدمة مع جميع خدمات البريد الإلكتروني: (جيميل) Gmail، وGSuite، و(آي كلاود) iCloud، و(ياهو) Yahoo، و(هوتميل) Hotmail، و(أوتلوك) Outlook، وAOL، وFastmail، وهي متاحة على جميع متصفحات الويب، ونظامي التشغيل (آي أو إس) iOS، و(أندرويد) Android.

يقدم لك هذا العرض أيضًا إمكانية الاشتراك لمدة عام بسعر 9.99 دولارًا، بدلًا من سعر 96 دولارًا، أي بخصم يصل إلى 89%.

الحصول على الصفقة: من هنا.