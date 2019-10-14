مواصفات OnePlus 7T Pro و مميزاته و عيوبه و السعر

شركة OnePlus تعتاد ان تعلن عن هاتف جديد كل عام ثم تصدر نسخة محسنة منه بعد 6 اشهر من الإطلاق الأول. و هذا ما حدث هذا العام ايضاً بإطلاق OnePlus 7T Pro. التحسينات يمكن ان تتضمن بعض التحسينات في الاداء العام. و البطارية و الكاميرات ايضاً. فما الفارق بين النسخة العادية و هذه النسخة المحسنة من جهاز OnePlus 7 Pro؟. هذا ما سنعرضه في هذا الموضوع مع ذكر المواصفات الكاملة للجهاز الجديد كذلك.

مواصفات OnePlus 7T Pro

نظام التشغيل نظام Android الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع Fluid AMOLED و بدقة 1440×3120 المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 855 Plus دقة تصنيع 7 نانو متر و ثماني النواة (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلي بسعة 256GB غير قابلة للزيادة الكاميرا الخلفية ثلاثية الكاميرا الأولى بحساس دقته 48MP و فتحة عدسة f/1.6 الكاميرا الثانية بحساس دقته 8MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي عدسة Telephoto للتقريب البصري ×3 الكاميرا الثالثة بحساس دقته 16MP و فتحة عدسة f/2.2 و هي عدسة بزاوية تصوير واسعة Ultrawide الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بحساس دقته 16MP و فتحة عدسة f/2.0 الحماية حساس بصمات الأصابع المدمج بالشاشة الإتصال تقنيات LTE Wi-Fi 5 Advertisements Bluetooth 5.0 NFC المداخل مدخل USB Type C بإصدار USB 3.1 البطارية بحجم 4085mah تقبل الشحن السريع بتقنية Warp Charge بقدرة 30Watt الأبعاد 126.6×75.9×8.8 مللي متر الوزن 206 جرام اللون اللون الأزرق اللون الأصفر مع الأسود في نسخة McLaren

الفرق بين النسختين

الشاشة

في البداية فإن الفرق بين الشاشة ليس لتشعر به امامك. الشاشة في الهاتفين هي نفس الجودة. هي نفس الدقة. هي نفس الحجم و نفس معدل التحديث و بنفس التقنيات. لا فرق ملحوظ في الشاشة. فالفرق الأساسي هو استعمال لطبقة حماية Gorilla Glass 6 في النسخة الأجدد. الفرق الذي تصنعه طبقة الحماية الأجدد يتلخص في الحماية من المزيد من السقطات. ان انك يمكنك اسقاط الهاتف لعدد مرات اكثر من النسخة السابقة. و ستتحمل الشاشة هذه السقطات بشكل افضل قبل ان تنكسر. الطبيعي ان الزجاج ينكسر على كل حال

المعالج و الأداء

الفرق في الأداء بين النسختين بسيط جداً. لكن النسخة الجديدة انسب بكثير في الألعاب و ذلك بفضل المعالج الأقوى Qualcomm snapdragon 855 plus الذي يحتوي على نواة ذات سرعة اعلى في الأداء العال. و تعدك هذه النواة في تحسين اكبر في سرعة الألعاب و تطبيق الأوامر و غيرها. مع معالج رسوميات بسرعة اعلى من الموجود في النسخة الأقدم.

سعر OnePlus 7T Pro

سعر OnePlus 7T Pro يبلغ 770$ امريكي. لتتخطى شركة OnePlus بهذا السعر قائمة الـFlagship Killer. لتصبح هواتفها بهذا التسعير من ضمن قائمة الـFlagship. على عكس الهواتف الماضية التي كانت اسعارها اقل بعض الشئ مما يجعلها في قائمة الـFlagship killer. و لكن شركة ون بلس تخطت الأمر هذه المرة و قررت ان تكون هواتفها في فئة سعرية مرتفعة بعض الشئ هذه المرة.