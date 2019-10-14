شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يحدث إذا ذاب كل جليد الأرض فى ليلة؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد 99% من كل جليد المياه العذبة على كوكب الأرض، فوق جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، وكل عام، يذوب القليل منه فى المحيط، حسب روسيا اليوم.

وعادة، يستغرق الأمر مئات إلى آلاف السنين حتى يذوب الجليد بأكمله، ولكن، ماذا لو حدث أمر طارئ تسبب فى ذوبان عالمى هائل بين عشية وضحاها؟.

فى حال تم الأمر، فى أثناء نومنا، سترتفع مستويات سطح البحر بمقدار 66 مترا، حيث ستغرق المدن الساحلية مثل نيويورك وشنجهاى ولندن، بسبب فيضان مروع، ما يضطر ما يصل إلى 40% من سكان العالم إلى الخروج من منازلهم.

ومع انتشار الفوضى على الأرض، تتسرب المياه المالحة المرتفعة إلى احتياطات المياه الجوفية فى المناطق الداخلية، لتشق طريقها إلى طبقات المياه العذبة القريبة.

وعلاوة على ذلك، فإن الجليد فى جرينلاند وأنتاركتيكا مكون من المياه العذبة، لذا فإن ذوبانه يمثل نحو 69% من إمدادات المياه العذبة فى العالم، التى تذهب مباشرة إلى المحيطات، وهذا سيعيث فسادا فى تيارات المحيطات وأنماط الطقس.

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وعلى سبيل المثال، ينقل تيار Gulf المحيطى القوى الهواء الدافئ إلى شمال أوروبا، ويعتمد على مياه مالحة كثيفة من القطب الشمالى كى يعمل. ولكن فيضان المياه العذبة من شأنه أن يخفف التيار وقد يضعفه أو حتى يوقفه تماما.

وبدون هذا الهواء الدافئ، ستهبط درجات الحرارة فى شمال أوروبا، وقد ينتج عن ذلك عصر جليدى مصغر، وفقا لبعض الخبراء.

وتشكل الأنهار الجليدية فى جبال الهيمالايا أحد أكبر التهديدات بسبب ما حوصر فى الداخل من مواد كيميائية سامة، واكتشف العلماء أن الأنهار الجليدية مثل هذه يمكنها تخزين المواد الكيميائية لعقود، ولكن أثناء ذوبان الجليد، تطلق تلك الأنهار المواد الكيميائية فى الأنهار والبحيرات ومخزونات المياه الجوفية، وتسمم كل منها.

ويمكن القول إن واحدة من أكثر المشكلات إلحاحا فى ذوبان الجليد دائم التجمد، هى التسمم بالزئبق، وهذا صحيح، هناك ما يقدر بنحو 15 مليون غالون من الزئبق مخزنة فى المنطقة دائمة التجمد فى القطب الشمالى، وهذا يساوى تقريبا كمية الزئبق فى أى مكان آخر على الأرض.

ويمكن أن يتسبب الذوبان فى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3.5 درجة مئوية مقارنة باليوم، وقد تتبخر الأنهار والبحيرات فى جميع أنحاء العالم، لتحدث حالات جفاف كبيرة ومناخات شبيهة بالصحراء. كما سيغذى بخار الماء الإضافى فى الغلاف الجوى العواصف والفيضانات والأعاصير بشكل متكرر وأقوى، وستكون هناك هجرات جماعية إلى كندا وألاسكا والقطب الشمالى وحتى ما تبقى من القطب الجنوبى.