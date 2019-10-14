شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز 5 أحداث فضائية شغلت العالم الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الأسبوع الماضى العديد من الأحداث الفضائية المهمة، ولعل على رأسها إطلاق مهمة ناسا في الفضاء لدراسة الطبقة العليا من الغلاف الجوي للأرض، واكتشاف ما يصل إلى 80 قمر لكوكب زحل الآن، ونرصد لك قائمة بهذه الأحداث، وفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى.



كوكب زحل ملك الأقمار في النظام الشمسى كوكب زحل ملك الأقمار في النظام الشمسى أصبح زحل يفوق كوكب المشتري فى عدد الأقمار، وذلك بفضل العمل الذي قام به مؤخرا فريق من علماء الفلك، حيث يضاف عدد الأقمار العشرين الجديدة إلى إجمالي عدد الأقمار للكوكب، ويصل إلى 82، أي ثلاثة أضعاف كوكب المشتري. الإعلان عن جائزة نوبل في الفيزياء الإعلان عن جائزة نوبل في الفيزياء يتم تكريم الاكتشافات الكونية، وخاصة التى تركزعلى الكواكب الخارجية بجائزة نوبل للفيزياء لهذا العام، حيث سيذهب نصف الجائزة إلى ميشيل مايور وديدييه كيلوز، اللذين أعلنا في عام 1995 أنهما عثرا على أول كوكب معروف خارج المجموعة الشمسية.

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إطلاق مهمة ICON لدراسة الطبقة العليا من الغلاف الجوى إطلاق مهمة ICON لدراسة الطبقة العليا من الغلاف الجوى أطلقت مهمة ICON التابعة لوكالة ناسا إلى الفضاء من محطة كيب كانافيرال الجوية على متن صاروخ نورثروب جرومان بيجاسوس XL ، والذي تم إطلاقه في الجو بواسطة طائرة حاملة، وهي ستارجازر L-1011.

وتهدف ICON إلى دراسة طبقة الأيونوسفير للأرض، وكيف ترتبط هذه الطبقة الهائلة من الغلاف الجوي بالطقس الأرضي والطقس الفضائي.