شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول رد من الشركات المنسحبة من دعم عملة فيس بوك "ليبرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار موقع فيس بوك ضجة عندما أعلن عن عملته المشفرة ليبرا، حيث شاركته العديد من الشركات مثل PayPal وVISA وMasterCard وغيرهم، لكن على مدار الأسبوعين الماضيين، انسحبت عدد من الشركات من دعم العملة الرقمية الجديدة لفيس بوك، بحسب موقع “Gadgetsnow” الهندي.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم Visa: " إن الشركة ستستمر في التقييم وسيتم تحديد قرارنا النهائي من خلال عدد من العوامل، بما في ذلك قدرة العملة على تلبية جميع التوقعات التنظيمية المطلوبة تمامًا".

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فيما تراجعت PayPal عن المشروع أيضاً، وقالت في تصريح رسمي: "لقد اتخذت PayPal قرارًا بالتخلي عن المشاركة في جمعية ليبرا في هذا الوقت الحالى، وسنواصل التركيز على النهوض بمهماتنا الحالية وأولويات العمل، كما نسعى جاهدين لإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات المالية للمستخدمين."

ومن المنتظر أن يشهد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك أمام الكونجرس الأمريكي حيث من المحتمل أن يُسأل عن ليبرا وكيف ستؤثرعلى العملات حول العالم.

وفي نفس السياق، رفض الرئيس التنفيذي لشركة أبل إطلاق عملة مشفرة، قائلاً: "أعتقد حقًا أن العملة يجب أن تبقى في أيدي البلدان، فلست مرتاحًا لفكرة قيام مجموعة خاصة بإنشاء عملة منافسة".