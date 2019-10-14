تكنولوجيا: هاتف nubia Z20 بالشاشة المزدوجة ينطلق إلى الأسواق العالمية بسعر 549 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة nubia اليوم عن إطلاق هاتف nubia Z20 المميز بالشاشة المزدوجة في الأسواق العالمية، على أن يتوفر في البداية في كلاً من أسواق أمريكا الشمالية، وآسيا وأوروبا.

كانت شركة nubia قد أعلنت عن هاتف nubia Z20 خلال شهر أغسطس الماضي، واليوم ينطلق للأسواق العالمية بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 549 دولار.

يتميز هاتف nubia Z20 بشاشة AMOLED رئيسية بحجم 6.42 إنش، بينما تأتي الشاشة الثانوية في الهاتف بحجم 5.1 إنش، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus مع بطارية بقدرة 4000 mAh، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

ويمكن للشاشة الثانوية في هاتف nubia Z20 أن تدعم إستخدام الكاميرة الخلفية لتصوير السيلفي، حيث ينطلق الهاتف دون نتوء، أو ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يمكن أن تدعم الشاشة الثانوية المستخدم في مكالمات الفيديو.

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وتتميز الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/1.7 مع OIS، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/2.4 مع عدسات telephoto تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/2.2 بزوايا عرض واسعة.

يذكر أن الشاشة الثانوية هي شاشة AMOLED بحجم 5.1 إنش، وجودة عرض FHD بلس، والتي تتميز بتقنية always-on، وتعمل كعدسات إلكترونية، أيضاً يمكن التبديل السريع في التطبيقات بين الشاشة الأمامية والخلفية.

كما يتميز الهاتف بواجهة nubia UI 7 مع نظام تشغيل Android Pie، مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 27W، على أن ينطلق الهاتف بسعر 549 دولار في الأسواق العالمية.

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