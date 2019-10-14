الهاتف Redmi K30 سيدعم شبكات 5G، وسيضم ثقبًا عريضًا على مستوى الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت سلسلة هواتف Redmi K20 Series المعروفة أيضًا بإسم Xiaomi Mi 9T في بعض المناطق تحظى بشعبية كبيرة جدًا. اليوم، ومع ذلك لدينا أول نظرة على العضو التالي في سلسلة هواتف Redmi K Series. كنا نسمع منذ فترة أن العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة Xiaomi تعمل على هاتف 5G جديد، والآن كشف لنا المدير العام للشركة، السيد Lu Weibing عن نظرة أولية على الهاتف Redmi K30 خلال حدث تقديم الهاتف Redmi 8 في الصين.

بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، سيأتي الهاتف أيضًا مع شاشة مُزودة بقطع عريض في الركن الأيمن العلوي على غرار الهاتف +Galaxy S10، فهو الأخر سيضم بدوره كاميرا أمامية مزدوجة.

وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Redmi K30 القادم من الشركة الصينية سيدعم أيضًا شبكات 5G المزدوجة. هذا يعني أنه سيعمل مع كل من الشبكات المستقلة والشبكات غير المستقلة التي تواصل الإعتماد على بنية LTE التحتية الحالية لبعض المهام مثل الإتصال بين أبراج الهوائيات والخوادم. سيتيح ذلك تحسين الإتصال وخفض تكاليف تمديد شبكات الجيل الخامس إلى مناطق جديدة.

وفيما يتعلق بالأسعار، ذكر السيد Lu Weibing أن الهاتف Redmi K30 لن يكون هاتف 5G الأقل تكلفة ولكنه سيواصل الإحتفاظ بتقليد العلامة التجارية Redmi المتمثل في إطلاق الهواتف الذكية بأسعار معقولة. ووفقا لبعض التكهنات، فسوف يتم شحن الهاتف Redmi K30 Pro مع المعالج Qualcomm 7250 القادم والذي يدعم وضع 5G الثنائي الوضع.