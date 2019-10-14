الهاتف Nubia Z20 المُزدوج الشاشة أصبح الآن متوفرًا على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الكشف عن الهاتف Nubia Z20 في شهر أغسطس الماضي ويجري بيعه في الصين منذ ذلك الحين. وعلى ذكر ذلك، فقد أصبح الهاتف Nubia Z20 المزدوج الشاشة متاحًا الآن بشكل رسمي على الصعيد العالمي. يمكن الآن شراء هذا الهاتف في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

الهاتف Nubia Z20 سيكون متوفرًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة وإندونيسيا وتايوان وماكاو. سيكون الهاتف متوفرًا باللون الأزرق والأسود مقابل 549 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.

للتذكير، الهاتف Nubia Z20 الجديد من شركة ZTE يضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة داخلية بحجم 512GB، وشاشة ثانوية في الواجهة الخلفية.

يمكن تشغيل الشاشتين بشكل مستقل، للتبديل السريع بين التطبيقات. تعمل الشاشة الخلفية أيضًا كشاشة Always On Display ويمكنك إعدادها بشكل خاص في الألعاب لمزيد من قابلية الإستخدام. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Nubia Z20 الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Nubia UI 7.0 الأحدث من الشركة الصينية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها العلامة التجارية الفرعية Nubia بالكشف عن هاتف ذكي مزود بشاشتين، فقد سبق لها أن قامت بالكشف عن الهاتف Nubia X مع تصميم مماثل في العام الماضي.

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الشاشة الرئيسية في الهاتف Nubia Z20 الجديد تمتاز بتصميم منحني الطرفين وبتقنية AMOLED كما أنها تمتاز بدقة +FullHD. وبسبب عدم وجود الكاميرا الأمامية، حصلت هذه الشاشة على إطار نحيف جدًا في جميع الجوانب الأربعة. وقررت شركة ZTE إزالة الكاميرا الأمامية في الهاتف Nubia Z20 الجديد لأنه أصبح الآن بمقدور المستخدمين إلتقاط الصور الذاتية ( السلفي ) بإستخدام الكاميرا الخلفية والشاشة الثانوية التي تمتاز بحجم 5.1 إنش وبدقة +HD مع العلم بأنها تستند بدورها على تقنية AMOLED.

وعلى ذكر الواجهة الخلفية، فهي تضم ثلاث كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل وبتقنية تثبيت الصورة OIS، في حين تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية فيها بدقة 16 ميغابكسل، والكاميرا المُقربة بدقة 8 ميغابكسل. وجدير بالذكر أنه تم إرفاق هذه الكاميرا بفلاش LED مزدوج، وبالقدرة على تسجيل فيديوهات 8K بمعدل 15 إطار فقط في الثانية.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تم تزويد الهاتف Nubia Z20 كذلك بالمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وبـ 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية، وبـ 128GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.0. وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فهي تمتاز بسعة 4000mAh وتدعم الشحن السريع بقوة 27W.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Nubia Z20 الجديد كذلك بمستشعرين لبصمات الأصابع، واحد في كل طرف من الهاتف ليكون بإمكانك الوصول إلى قارئ بصمات الأصابع بسهولة مهما كانت الشاشة التي تستخدمها، ومهما كانت اليد التي تستخدمها. وتجدر الإشارة إلى طرفي الهاتف Nubia Z20 حساسين للضغط أيضًا مما يتيح لك عصر الهاتف للقيام بإجراءات مختلفة مثل تشغيل المساعد الرقمي.