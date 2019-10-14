الهاتف Honor 20 Lite سيصل رسميًا يوم غد الثلاثاء مع ألوان مُتدرجة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر الهاتف Honor 20 Lite في الصين بعدما وعد السيد George Zhao بوصوله. ظهر الهاتف بالفعل على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وقام المدير العام للشركة الصينية بالكشف عن بعض الألوان القادمة، كما كشف الحساب الرسمي للشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في اليوم 15 أكتوبر.

الهاتف Honor 20 Lite مُدرج على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تحت الإسم الرمزي LRA-AL00، وسيضم معالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 810 بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB/6GB/8GB، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة التخزينية. تشير المعلومات التي حصلنا عليها اليوم إلى أن الهاتف سيضم كذلك شاشة OLED بحجم 6.3 إنش وبدقة 2400×1080 بكسل.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أن الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، بينما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميغابكسل علمًا أنه تم وضعها في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.

قامت السيدة Xiaoyun Zhang من العلامة التجارية Honor بعرض بعض الألوان المُتدرجة التي من المتوقع أن يأتي بها الهاتف Honor 20 Lite في الخلف. وبغض النظر عن الألوان، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف Honor 20 Lite مع واجهة Magic UI 2.0 التي تستند على نظام Android 9 Pie، ومع بطارية بسعة 3900mAh.

عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء، فمن المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 20 Lite يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 15 أكتوبر.