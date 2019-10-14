الهاتف Redmi K20 Pro يُطابق Google Pixel 3، ويتفوق على iPhone XR في إختبارات DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - أثبت الهاتف Redmi K20 Pro أنه مُنافس قوي في إختبارات DxOMark. بفضل النقطة الإجمالية البالغة 102 نقطة، فقد أصبح الهاتف Redmi K20 Pro مطابقًا للهاتف Google Pixel 3 في حين نجح في التفوق على iPhone XR. ضع في إعتبارك أن هذا الهاتف يُكلف 400 يورو فقط، وهو ما يعني بأنه أرخص بكثير من كلا الهاتفين.

النتيجة الإجمالية لا تحكي القصة بأكملها. حصل الهاتف Redmi K20 Pro على 108 نقطة في إختبار إلتقاط الصور مما يجعله قريبًا من الهاتف Galaxy Note 9 الذي حصل على 107 نقطة، والهاتف iPhone XS Max الذي حصل على 110 نقاط.

تقدم كاميرا الهاتف Redmi K20 Pro أداءً جيدًا بشكل عام، على الرغم من أنها تلقت بعض الإنتقادات بسبب النطاق الديناميكي المحدود ومشاكل الألوان العرضية. الفضل في النتيجة العالية التي حصل عليها الهاتف Redmi K20 Pro يعود أيضًا إلى الكاميرا الواسعة الزاوية والكاميرا المُقربة. هذه الكاميرات هي السبب أيضًا في عدم تسجيل الهاتفين Google Pixel 3 و iPhone XR لنتائج أعلى.

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تم تقييم الكاميرا المُقربة في الهاتف Redmi K20 Pro على أنها ذات أداء مُتوسط، وهي ليست بنفس مستوى الكاميرات المُقربة في كل من Xiaomi Mi9 و iPhone XS Max، ولكن مرة أخرى لا يمكنك أن تشتكي من ذلك بسبب السعر المميز للهاتف.

إختبار الفيديو هو ما منع الهاتف Redmi K20 Pro من تحقيق نتيجة إجمالية عالية، فهو حصد 89 نقطة فقط في هذا الإختبار، وهي نتيجة أقل بكثير من تلك التي حققتها الهواتف الذكية الرائدة التي تم إطلاقها في 2018 – 2019. عمومًا، يمكنكم الإطلاع على المُراجعة الكاملة لفريق DxOMark للهاتف Redmi K20 Pro إنطلاقًا من هنا.