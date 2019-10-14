شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه منفذ eSATA فى اللاب توب .. وكيف تستفيد منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك أجهزة اللاب توب العديد من المنافذ الموجودة في جانب الجهاز، والتى يعد أشهرها هو منفذ USB، بالإضافة إلى منفذ HDMI للتوصيل بالشاشات الخارجية، لكن من ضمن هذه المنافذ منفذ يعرف بـ eSATA والذى لا يعرف الكثير من المستخدمين ماهو أو ما هي أبرز استخداماته.

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منفذ eSATA

يعتبر eSATA امتداد لمنافذ SATA المعروفة، والتى تتواجد باللوحة الأم بأجهزة الكمبيوتر العادية، ويتم من خلاله توصيل الهارد ديسك ومشغلات الأسطوانات داخليا، لكن من خلال وجود منفذ eSATA فى جهاز اللاب توب، يمكن للمستخدمين توصيل وحدات التخزين الخارجية بنفس طريقة التوصيل عن طريق منفذ USB.

استخدامات eSATA

ولعل ما يميز منفذ eSATA عن منفذ USBعند توصيل الهارد ديسك الخارجي هو السرعة، حيث يتيح هذا المنفذ سرعة نقل بيانات أعلى، لكن أبرز ما يعيب منفذ eSATA أنه لا يدعم نقل الطاقة مثل منافذ USB، وهو ما يعني أن المستخدم سيحتاج لتوصيل وحدة التخزين بمصدر خارجي للطاقة.