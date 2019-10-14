شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم الفيزياء الحاصل على نوبل: هجرة البشر إلى كوكب بديل للأرض فكرة غبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح ميشيل مايور عالم الفيزياء الفلكية الحائز على جائزة نوبل إن الإنسانية تحتاج إلى التركيز على حل مشاكل الأرض بدلاً من الهجرة إلى كوكب آخر، مؤكدا أن تعليق آمالنا على عالم يتجاوز نظامنا الشمسى فكرة غبية.

وقال مايور: "إذا كنا نتحدث عن الكواكب الخارجية، ينبغى أن تكون الأمور واضحة، فلن نهاجر إلى هناك، فهذه الكواكب بعيدة جدًا، وحتى فى حالة التفاؤل الشديد والتفكير فى كوكب صالح للعيش ليس بعيدًا جدًا، على بعد بضع عشرات من السنوات الضوئية على سبيل المثال، فنحن نتحدث عن مئات الملايين من الأيام باستخدام الوسائل المتاحة لدينا اليوم".

Advertisements

وأضاف مايور: "بدلاً من القفز على عربة إيلون ماسك والتحمس لسفر الإنسان إلى الكواكب الأخرى، قضايا مثل تغير المناخ هى أكثر خطورة بكثير، فعلينا الاهتمام بكوكبنا".

وقد اكتشف ميشيل مايور، جنبًا إلى جنب مع زميله الفائز بجائزة نوبل ديدييه كيلوز، أول كوكب خارج المجموعة الشمسية لديه القدرة على استضافة الحياة فى عام 1995، وأوضحوا أنه كان على بعد المسافة نفسها من نجمه المضيف مثل الأرض، مما يجعله فى المنطقة المعتدلة، حيث الماء السائل ممكن، منذ ذلك الحين زادت المعرفة بالكواكب الخارجية.

وساعدت معدات مثل القمر الصناعى لاستكشاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية التابع لناسا على تأكيد أكثر من 4000 من الكواكب الخارجية المعروفة.