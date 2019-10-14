كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن قبل إطلاقه في 2020.. تسربت مواصفات هاتف غالاكسي أيه 91

نشر موقع سام موبايل (SamMobile) الجمعة، ما قال إنها القائمة الكاملة لمواصفات هاتف غالاكسي أيه 91 (Galaxy A91) الذي تستعد شركة سامسونغ لإطلاقه ضمن سلسلة هواتف (غالاكسي أيه).

وقال الموقع – المتخصص في أخبار شركة سامسونغ: “يمكننا الآن أن نشارك حصريًا مواصفات (غالاكسي أيه91) كاملةً ونؤكد أن هذا الجهاز سيمتاز حقًا بمعالج سنابدراغون 855”. وأضاف الموقع أن الهاتف سيوفر مزايا لا تتوفر في هاتف غالاكسي أيه90 5جي (Galaxy A90 5G) – الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G – بما في ذلك تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واط.

ووفقًا لموقع (سام موبايل)، فقد يكون هاتف (غالاكسي أيه91) أحد هواتف سلسلة (غالاكسي أيه) التي تعتزم شركة سامسونغ إطلاقها خلال عام 2020، ما يعني أن الهاتف لن يُطلق خلال العام الحالي. ومع ذلك، فقد أشار الموقع إلى أن بعض التقارير تتوقع إطلاقه قبل نهاية عام 2019.

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فقد قال الموقع: إن هاتف (غالاكسي أيه91) – الذي يحمل رقم الطراز (إس إم – أي 915 إف) SM-A915F – سيضم معالج كوالكوم سنابدراغون 855، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 غيغابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية مايكرو إس دي (microSD).

غالاكسي أي91

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وأشار (سام موبايل) إلى أن هذه المواصفات مماثلة لما يقدمه هاتف (غالاكسي أيه 90 5جي)، وينطبق ذلك على الشاشة التي ستكون من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED، وستأتي بقياس 6.7 بوصة مع نتوء، وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9.

وفيما يتعلق بالكاميرا، فسيقدم الهاتف نظام الكاميرات ذاته تقريباً، بما في ذلك كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميغابكسل مع مثبت صورة بصري، ولكن كاميرا التصوير العريض لن تكون 8 ميغابكسل، بل 12 ميغابكسل. وسيقدم كاميرا ثالثة لتصوير العمق بدقة 5 ميغابكسل. أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

وسيدعم الهاتف – وفق للموقع – تقنية البلوتوث 5.0، وتقنية Wi-Fi a/b/g/n/ac، ومنفذ يو إس بي-سي (USB-C). ولكنه لن يدعم شبكات الجيل الخامس. وستكون البطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واط.

وكان موقع (سام موبايل) قد أفاد سابقاً بأن هاتف (غالاكسي أي91) سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، ما يعني أنه لن يُطلق قبل هاتف (غالاكسي إس11) المنتظر أواخر شهر شباط/فبراير 2020، وذلك بالنظر إلى أن هواتف (غالاكسي إس) تكون عادةً أول من يحصل على الإصدار الأحدث من نظام أندرويد، بحسب موقع العربية.نت.