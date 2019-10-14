ظهور معلومات جديدة حول خليفة الهاتف iPhone SE

فاطمة أيت طالب - دبي - بناءً على الشعبية الكبيرة التي حصدها الهاتف iPhone XR، والبداية القوية للهاتف iPhone 11، فيبدو أن شركة آبل تُدرك جيدًا أن إستراتيجية التسعير التي طبقتها شركة آبل في السنوات الأخيرة قد أثرت على شعبية منتجاتها. ونتيجة لذلك، فنحن لم نتفاجأ عندما سمعنا أن شركة آبل قد تُحاول إغراء العملاء عن طريق iPhone SE2.

في حالة إذا لم تكن على علم بذلك، فقد قامت شركة آبل بإطلاق iPhone SE في الأصل في العام 2016، حيث كان في الأساس الآيفون الأرخص في تشكيلة آبل آنذاك. لقد مضى على إطلاق هذا الهاتف نحو ثلاث سنوات، وسمعنا آخر مرة أنه من الممكن أن يتم إطلاق خليفته في العام 2020.

الآن وفقا لتقرير جديد من المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo، فيبدو أنه تم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هذا الهاتف. وفقا لهذا المحلل، فمن المتوقع أن يتم تزويد الهاتف iPhone SE2 بالمعالج Apple A13 المُستخدم في سلسلة هواتف iPhone 11 Series، وبـ 3GB من الذاكرة العشوائية، وبـ 64GB من الذاكرة الداخلية أو 128GB من الذاكرة الداخلية. أيضًا، إستنادًا إلى تقرير سابق، من المتوقع أيضًا أن يضم تصميم مشابه لتصميم iPhone 8.

من المُدهش حقًا أن نرى شركة آبل تُزود iPhone SE2 بمواصفات راقية جدًا نظرًا إلى أن الشائعات تقول بأنه سيُكلف 399 دولار أمريكي، ولكن كما قلنا سابقًا، فيبدو أن جميع مؤشرات السوق تشير إلى أن العملاء يرغبون في الحصول على هواتف أرخص، لذلك قد يكون iPhone SE2 بمثابة طريقة من شركة آبل لجذب عملاء جدد وإعادة العملاء القدامى.