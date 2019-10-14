Xiaomi تُسجل براءة إختراع لهاتف ذكي يضم الكاميرات الأمامية في الركن العلوي

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فاطمة أيت طالب - دبي - التصميم الخالي من إطار الشاشة أصبح شائعًا مؤخرًا على الرغم من أن هذا التصميم يقتصر كثيرًا على الهواتف الذكية الرائدة والمتوسطة. ماذا عن الهواتف الإقتصادية؟ يبدو أن شركة Xiaomi لديها حل أنيق قيد التطوير، على الأقل وفقا لبراءة الإختراع الأحدث من الشركة.
تكشف براءة الإختراع عن تصميم لهاتف ذكي مزود بالكاميرات الأمامية في الركن العلوي من الواجهة الأمامية. في البداية، يبدو تصميم القطع هذا أصغر من تصميم الثقب الشائع حاليًا، وتُشير بعض الصور إلى أن القطع ليس ضروريًا.
قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء في البداية، ولكن قد تفكر في الأمر، إذا أصبحت الكاميرات الأمامية المزدوجة شيئًا شائعًا، فإن حل Xiaomi يبدو معقولاً بدرجة كافية.
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