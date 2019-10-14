الهاتف Huawei Mate 20 Pro يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من المشاكل الحالية التي تواجهها شركة Huawei مع حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل في سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series، إلا أن الهاتف Huawei Mate 20 Pro لا يزال مؤهلاً لتلقي تحديث أندرويد آخر. ويبدو أن بعض المستخدمين يتلقون بالفعل التحديث الذي طال إنتظاره عبر الهواء.
أوضح ملاك الهاتف Huawei Mate 20 Pro أن أجهزتهم بدأت بتلقي تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 والذي يجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر. بطبيعة الحال، تحديث EMUI 10 تلقى عملية إصلاح شاملة مع بعض الميزات الجديدة التي يوفرها نظام Android 10.
يبلغ حجم تحديث Android 10 للهاتف Huawei Mate 20 Pro نحو 4.42 جيجابايت علمًا أنه يحمل البنية رقم 10.0.0.136، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى جميع المستخدمين. لذلك، إذا كنت تملك الهاتف Huawei Mate 20 Pro ولم تحصل على تحديث Android 10 حتى الآن، فنحن نقترح عليك الإنتظار لفترة لأن التحديث سيصل إلى جهازك عاجلاً أو أجلاً.
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