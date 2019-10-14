شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتفوق على مايكروسوفت وتصبح الشركة الأمريكية الأعلى قيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن الطلب الكبير على سلسلة هواتف iPhone 11 التى أطلقتها أبل حديثًا، جعلها الشركة الأعلى قيمة فى الولايات المتحدة مرة أخرى، متقدمة على شركة مايكروسوفت بقيمة سوقية تبلغ 1.07 تريليون دولار.

وبحسب موعد gadgetsnow الأمريكى، فقد وصل سهم أبل إلى 236.21 دولارًا للتغلب على أعلى مستوى سابق له منذ أكثر من عام، وساعدت الأخبار التى توصل إليها المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين فى اتفاق مبدئى يهدف إلى تخفيف الحرب التجارية المستمرة بين البلدين بعد عقد جولة جديدة من المحادثات رفيعة المستوى فى واشنطن العاصمة.

وساعدت شركة آبل أيضًا فى فرض تعريفة مقترحة بنسبة 15 فى المئة على البضائع الصينية بقيمة 156 مليار دولار، بما فى ذلك الهواتف الذكية وغيرها من السلع الاستهلاكية، من 15 ديسمبر.

وفى الوقت الحالى، هناك شركتان أمريكيتان فقط - أبل ومايكروسوفت - تحتلان قمة سقف السوق بقيمة 1 تريليون دولار، مع اقتراب شركة أمازون بقيادة جيف بيزوس، فيما تعد أسهم شركة آبل أعلى بنحو خمسة أضعاف عما كانت عليه عندما أصبح تيم كوك الرئيس التنفيذى للشركة فى أغسطس 2011.