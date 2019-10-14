شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو شركة أبل يشاهدون فيديوهات المستخدمين الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن عاملون فى شركة "أبل"، من مشاهدة مقاطع فيديو كثيرة للحياة الشخصية لبعض مستخدمى كاميرا المراقبة Cloud Cam التى تنتجها الشركة، وذلك بهدف تحسين آلية الذكاء الاصطناعى فى تلك الكاميرات، بحسب ما كشفت عنه وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.

فى التفاصيل، نقلت الوكالة عن مصادر تشارك فى عملية تطوير آلية الذكاء الاصطناعى حتى يمكنها التمييز بين حالات التهديد الحقيقية مثل اقتحام لصوص للمكان المراقب بالكاميرا، أو حوادث عادية مثل تحرك قطة فى المكان، أن عاملين فى أبل بالهند ورومانيا شاهدوا لقطات فيديو تصل إلى 150 مقطعاً تتراوح مدة الفيديو الواحد ما بين 20 - 30 ثانية تسجل الحياة اليومية لبعض مستخدمى تلك الكاميرا.

وأوضحت الوكالة أن آلية الذكاء الاصطناعى رغم ما تقدمه من تسهيلات للإنسان فإنها ما زالت تحتاج إلى إدارة بشرية، ومن ثم لجأت أبل لموظفين من أجل مشاهدة تلك الفيديوهات من أجل تحليلها، ومن ثم برمجة آلية الذكاء الاصطناعى على تحديد نوعية الحركة التى تحدث فى الأماكن التى تراقبها الكاميرات، من أجل إصدار إنذار مناسب فى حالة تعرض المكان للسرقة.

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كما قالت متحدثة باسم الشركة للوكالة إنها تراعى خصوصية العملاء، وإنها حريصة أن يكونوا هم وحدهم فقط من يشاهد تلك المقاطع، وتابعت أن تلك المقاطع يتم الحصول عليها من قبل العملاء الذين يقدمونها، فى حالة رغبتهم فى إصلاح جودة التقاط الكاميرا، وتتم دراستها بعد اعتمادها من قبل مراجعين فى الشركة.

إلا أن بلومبرج قالت إن الشركة لا توضح للعملاء بشكل صريح أنها ستعرض الفيديوهات الخاصة بهم على موظفين لديها، خاصة أن بعض تلك المقاطع تسجل لحظات شديدة الخصوصية، رغم تأكيد المصادر أنه يتم استبعادها من عملية التحليل.

وذكرت وكالة الأنباء أن بعض المصادر أكدت أنه على الرغم من أن أبل تفرض قيوداً على العاملين فى تحليل الفيديوهات، مثل منعهم من حمل هواتفهم الخلوية خلال العمل، فإن بعض تلك المقاطع سُربت.