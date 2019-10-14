محلل بارز: هاتف iPhone SE 2 قادم بسعر 399 دولارًا

كشف المحلل البارز مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo عن بعض التفاصيل الإضافية حول جهاز iPhone SE 2، الذي قال سابقًا: إنه سُيطرح في أوائل عام 2020، بما في ذلك توقعه أن يكون السعر الأساسي للجهاز الجديد الأرخص 399 دولارًا.

وكما ذكر سابقًا، فإن مواصفات الجهاز تشابه إلى حد كبير مواصفات هاتف آيفون 8، تمامًا كما كان iPhone SE الأصلي بمثابة إصدارًا معدل لهاتف iPhone 5S.

ويقول كو: إن iPhone SE 2 سيأتي بتكوينات تخزين بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت مع ثلاث خيارات لونية هي الفضي والرمادي والأحمر.

وفي حين أن التصميم العام للهاتف سوف يحاكي جهاز آيفون 8، إلا أنه سيأتي بأحدث رقاقة A13 و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويعني هذا أن الهاتف الجديد القادم سيكون لديه المعالج نفسه الموجود في هواتف مثل iPhone 11 و iPhone 11 Pro التي تم إطلاقها للتو، لكن بذاكرة وصول عشوائي أقل بمقدار 1 جيجابايت.

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كما لن يتضمن iPhone SE 2 وظيفة اللمس الثلاثي الأبعاد 3D Touch، مما يشكل اختلافًا بالمقارنة مع المواصفات التقنية لهاتف آيفون 8، لكن لا يجب أن يشكل ذلك صدمة لأن آبل أزالت هذه الميزة من هواتفها الرائدة لعام 2019.

ويعتقد كو أن آبل طلبت من الموردين إنتاج ما بين 2 إلى 4 ملايين وحدة من هاتف iPhone SE 2 شهريًا، ويتوقع أن تبيع آبل أكثر من 30 مليون هاتف iPhone SE 2 خلال عام 2020.

ويقول مينغ تشي كو: إنه يتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من 399 دولارًا، وإن يستهدف تحفيز مالكي iPhone 6 و iPhone 6 Plus بشكل خاص، ويعتقد أن الشركة ستعلن عن الهاتف في الربع الأول من العام المقبل.

وتبيع آبل في الوقت الحالي جهاز آيفون 8 الجديد بسعة 64 جيجابايت مقابل 449 دولارًا، ومن المفترض أن يباع iPhone SE 2 بنطاق سعري مقارب.

وظهر جهاز iPhone SE الأصلي لأول مرة في عام 2016 بسعر 399 دولارًا لسعة 16 جيجابايت، وانخفض السعر إلى 349 دولارًا وتضاعفت سعة التخزين الأساسية إلى 32 جيجابايت عندما أوقفت آبل تصنيع الهاتف في عام 2017.