MacOS Catalina يتسبب في اختفاء رسائل البريد

أبلغ بعض المستخدمين عن فقدان رسائل البريد الإلكتروني في تطبيق آبل للبريد الإلكتروني Apple Mail بعد التحديث إلى MacOS Catalina.

وكانت آبل قد أطلقت أحدث نسخة من نظامها التشغيلي لأجهزة الحواسيب MacOS 10.15 Catalina في وقت سابق من هذا الشهر.

وكما هو الحال مع أي تحديث رئيسي لنظام التشغيل، فإن هناك العديد من التقارير عن مشكلات تتعلق ببعض جوانب التحديث، ويمكن القول – في حالة macOS Catalina – إن أكبر المشكلات تدور حول تطبيق البريد الإلكتروني.

وأوضحت التقارير أن المشاكل تكمن في نقل الرسائل، وفي مزامنتها مع الأجهزة الأخرى، كما قد تختفي رسائل البريد الإلكتروني تمامًا في بعض الحالات.

ويمكن أن تحدث مشكلات إضافية عند النسخ الاحتياطي للبريد الإلكتروني، إذ لا يعمد تطبيق البريد دائمًا إلى تنزيل جميع معلومات الرسائل التي يحتاجها، وقد تحدث صعوبات أيضًا عند استعادة البيانات من أرشيف البريد الإلكتروني.

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وحدد مايكل تساي Michael Tsai، الذي يطور إضافات EagleFiler و SpamSieve لتطبيق آبل للبريد الإلكتروني Apple Mail على نظام التشغيل MacOS، بعض المشكلات التي ظهرت في تدوينة.

وينصح المبرمج المستخدمين بعد الترقية إلى MacOS Catalina إذا كانوا يعتمدون على تطبيق آبل للبريد الإلكتروني Apple Mail حتى يجري إصلاح هذه الأخطاء.

ويُعد من غير المعروف عدد الأشخاص الذين يتأثرون بالأخطاء التي حددها مايكل تساي، لكن استنادًا إلى المعلومات، فإنه من الواضح أن عدد المستخدمين الذين فقدوا رسائل بريد إلكتروني قليل نسبيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكل تساي يقول: إن الأخطاء قد تكون متعلقة بالخوادم التي تشغلها آبل، أو ماك بشكل عام، بدلاً من Apple Mail على وجه التحديد.

وبالرغم من أن شركة آبل لم تعلق على المشكلة بشكل رسمي، لكنها قد تتخذ خطوات لمعالجة المشكلات التي تم الإبلاغ عنها في تحديث MacOS Catalina التالي.

ويضيف التحديث الجديد للنظام التشغيلي بعض الميزات الإضافية إلى تطبيق آبل للبريد الإلكتروني Apple Mail، بما في ذلك القدرة على كتم مواضيع البريد الإلكتروني التي أصبحت مشغولة للغاية، وحظر الرسائل من مرسلين محددين.