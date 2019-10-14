إل جي توفر أسهل مستويات التحكم بأجهزة المنزل الذكي

أدخلت شركة إل جي ميزة التعرف على الأوامر الصوتية في أجهزتها من خلال تطبيق الهاتف المحمول ThinQ المعروف سابقًا باسم (SmartThinQ) لتمنح المستخدمين قدرة رائعة على التحكم السهل بالأجهزة المنزلية التي تدعم ميزة LG ThinQ من أي مكان وفي أي زمان.

ويعمل هذا التطبيق الأول من نوعه للهواتف المحمولة على إدارة الأجهزة المنزلية الذكية باستخدام اللغة الإنجليزية مستفيداً من تقنية التعرف على الصوت التي يوفرها مساعد جوجل (Google Assistant) لإدارة جميع أجهزة إل جي المنزلية التي تدعم الاتصال لاسلكياً عبر تقنية واي فاي.

ويشمل ذلك الغسالات؛ والمجففات؛ والثلاجات؛ والأفران؛ وغسالات الصحون؛ والمكانس الكهربائية؛ والمكيفات؛ وأجهزة تنقية الهواء.

ويقدم تطبيق ThinQ للمستخدمين سهولة فائقة للتحكم بأجهزتهم ومراقبتها عبر الأوامر الصوتية التي تأخذ شكل محادثة طبيعية.

وللوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الراحة في الحياة ضمن المنزل الذكي، يظهر التطبيق الحالة الفعلية في اللحظة نفسها، لجميع أجهزة إل جي المتصلة به بأمر واحد فحسب.

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ويتيح تطبيق ThinQ للمستخدم من المكتب أن يطلب شفهياً معرفة الوقت المتبقي على دورة الغسالة في المنزل، أو يمكنه من ضبط درجة حرارة المكيف في المنزل وهو يقود سيارته متجهاً إليه دون الحاجة إلى النظر إلى هاتفه والتوقف عن القيادة.

ويقدم تطبيق ThinQ أيضاً معلومات مفيدة عن وظائف الجهاز ومزاياه وينبه المستخدم إلى ضرورة إجراء صيانة معينة ويساعده في استكشاف أسباب أعطال الأجهزة وطريقة إصلاحها.

وبإمكان المستخدم أن يسأل كيف تعمل الوظيفة التلقائية لمنقي الهواء؟ أو ماذا يعني ضوء الثلاجة الأصفر؟ ليحصل بشكل فوري على رد صوتي من التطبيق.

ولا يكتفي تطبيق ThinQ بأن يقدم إجابات لمعظم الأسئلة الشائعة المتعلقة باستخدام الجهاز فحسب، بل يتمتع بذكاء كاف ليولد تقريراً عن نشاط استخدامه الأخير ليقدم نصائح مفيدة لتحسين الحياة المنزلية.

وقالت أليس ريو، رئيسة أعمال الأجهزة المنزلية الذكية وحلول الهواء في شركة إل جي: هدفنا الأول والمتواصل أن نقدم لعملائنا تجربة منزلية ذكية تجعل حياتهم أكثر راحة بدرجة كبيرة، ومن خلال تطبيقنا الذكي للهاتف المحمول وقدرات تعرفه على الأوامر الصوتية والحوار الصوتي استطعنا تقديم أداة تعزز الراحة وسهولة الاستخدام في المنزل الذكي.

ويتوفر تطبيق ThinQ بدءًا من الشهر الجاري في كوريا، ويلي ذلك إطلاقه في أمريكا الشمالية في الربع الرابع من العام ثم الأسواق الرئيسة في أوروبا العام المقبل.