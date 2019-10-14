شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف 5 ألعاب جديدة إلى منصة خدمة Apple Arcade والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت أبل خمس ألعاب جديدة إلى منصة الألعاب الإلكترونية الخاصة بها Apple Arcade ، فى محاولة منها لجذب المستخدمين للاشتراك بها، وسط الكم الكبير من المنافسة الذى يشهده عالم الألعاب، وكشف موقع Gadgetsnow الهندي عن هذه الألعاب، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى





Inmost

تعد Inmost لعبة ألغاز ثنائية الأبعاد، حيث يتطلب من اللاعبين استكشاف كل زاوية، مع البقاء بعيدا عن الأعين، وشق طريقهم عبر الأعداء والفخاخ القاتلة للهروب، إذ تدور أحداث اللعبة عن ثلاثة شخصيات محاصرة في قلعة قديمة مهجورة ويبحثون عن خطة للهروب.





ShockRods

لعبة سباق السيارات القائمة على الموسيقى، والتى تم تطويرها من قِبل Stainless Games ويمكن لأشخاص متعددين اللعب عبر الإنترنت.

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Stela

اللعبة تدور حول امرأة شابة تشهد الأيام الأخيرة من العالم القديم، ويتعين على اللاعبين مساعدة المرأة على البقاء على قيد الحياة عن طريق حل الألغاز واكتساح المدن الغامضة، ومطاردة الغابات.





Decoherence

تضمن اللعبة جيشاً من الروبوتات، ويتعين على اللاعبين الانضمام إلى اللعبة والقتال مع لاعبين آخرين للفوز، كما يمكنهم أيضًا تخصيص روبوتاتهم وفقًا للحاجة.

Mind Symphony

هي لعبة رماية موسيقية مماثلة لما رأيناه مع Atari Space Invader أو Space Image على هواتف نوكيا، تتيح اللعبة للمستخدمين اختيار موسيقى محددة مسبقًا أو الاختيار من مكتبة Apple Music الخاصة بهم.