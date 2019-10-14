الهاتفين Google Pixel 4/4 XL يظهران على متجر Best Buy مع الصور والمواصفات التقنية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 15 أكتوبر. وحتى ذلك الحين، فقد تم رصد النسخة الكندية من متجر Best Buy تعرض لنا الهاتفين Google Pixel 4 و Googl Pixel 4 XL قبل يوم واحد من الإعلان الرسمي مع الصور والمواصفات التقنية.

الصور التي ننظر إليها هنا لا تكشف لنا عن أي شيء جديد، وهي تعرض لنا النسخة السوداء والبيضاء والتي رأيناها من قبل. ومع ذلك، تشتمل الصفحة على بعض الصور الترويجية، والتي تُخبرنا أن نظام التشغيل في هواتف Google Pixel 4 سوف يساعدنا في إلتقاط صور شبيهة بالصور التي يتم إلتقاطها في الأستوديو. هذه الصور الترويجية تشدد أيضًا على أن إلتقاط الصور بإستخدام هواتف Google Pixel 4 أمر بسيط بحيث يتطلب الأمر النقر فقط لإلتقاط الصور. ” لا يوجد شيء جديد لتعلمه ولا حاجة للتعديل “.





تكشف الصور الترويجية أيضًا أن هواتف Google Pixel 4 ستأتي مع الإيماءات السريعة ” Quick Gestures “، والتي ستتيح لك القيام بالعديد من الأشياء دون لمس الهاتف. تؤكد الصور الترويجية كذلك أنه سيتم تقديم النسخ الإحتياطي غير المحدود للصور بجودتها الأصلية على خدمة Google Photos لمستخدمي Google Pixel 4.

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تتضمن الصفحة أيضًا على متجر Best Buy مقارنة بين مواصفات Google Pixel 4 و Google Pixel 3 X، وهي المعلومات التي تؤكد لنا صحة المواصفات التي تم تسريبها في الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جدول المواصفات لا يتضمن سوى خاصية الفتح عن طريق الوجه للقيام بعملية المصادقة، مما يدل على أن شركة جوجل قررت التخلي عن مستشعر بصمات الأصابع في الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. سيتعين علينا الإنتظار إلى الغذ للتأكد من كل شيء.

يمكن للمستهلكين في كندا حجز نسخة 64GB من الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL مقابل 50 دولار كندي، وهو ما يُعادل 40 دولار أمريكي عن طريق التوجه إلى هذا الرابط هنا.