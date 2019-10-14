شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كارثة: متصفح هواتف أيفون يرسل بيانات المستخدمين إلى شركة صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرسل متصفح "سفارى" المدمج بهواتف أيفون بيانات التصفح إلى خدمة جوجل Google Safe Browsing للمساعدة في الحماية من عمليات الاحتيال باستخدام ميزة Fraudulent Website Warning ، ولكن يبدو الآن أن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "تينسنت" تحصل هى الأخرى على بعض المعلومات، إذ اكتشف مستخدمو هواتف أبل التى تعمل بنظام 13 IOS أن أجهزتهم ترسل بعض البيانات إلى الشركة الصينية، جنبا إلى خدمة جوجل.

وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت تينيست تجمع أي معلومات عن المستخدمين خارج الصين، لكن المثير للقلق هو ما تفعله بتلك البيانات، إذ تتمتع كل من "جوجل وتينيست " بالقدرة على تسجيل عناوين IP لضمان عمل أنظمة مكافحة الخداع، لكن تعاون تينيست المتكرر مع الحكومة الصينية يثير المخاوف من إمكانية استخدام البيانات للمراقبة.

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وأشار ماثيو جرين أستاذ جامعة جونز هوبكنز، إلى أنه يمكن استخدام طريقة التصفح الآمن من جوجل Google Safe Browsing لتحديد هوية شخص ما، وطالما أن طريقة "تينيست" متشابهة، فقد يكون لديها طريقة لتحديد المستخدمين، إذا ضغطت عليها الحكومة الصينية للكشف عن المنشقين.

ولحماية نفسك يمكنك إيقاف تشغيل تحذير موقع الويب الاحتيالي من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم سفارى وإلغاء تفعيلها، لكن عليك قبول قدر أقل من الحماية من الصفحات غير الآمنة، لكن تكمن المشكلة في أن أبل تقوم بتنشيط الميزة افتراضيًا دون تنبيه المستخدمين.