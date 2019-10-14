شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة بدون طيار قادرة على تدمير أهدافها ولا تستسلم . فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم أحد مؤسسي Oculus، وهى الشركة المملوكة لفيس بوك، والتى تصمم تكنولوجيا الواقع الافتراضى، طائرة بدون طيار، قادرة على البحث عن أهدافها والاصطدام بهم من أجل تدميرهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تبحث الطائرة بدون طيار Interceptor عن الأعداء وتنطلق بسرعة تبلغ 100 ميل في الساعة، مما يؤدي في النهاية إلى الاصطدام بهدفها وتدميره.

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وعادة ما تنجو بعد الاصطدام وتعود إلى قاعدتها، بحسب ما قاله مؤسسها بالمر لوكى، حيث كتب على تويتر: "إن أفضل طريقة لتدمير الطائرات بدون طيار السريعة التي يقودها بشر عن بعد، هي باستخدام طائرات بدون طيار أسرع يقودها الذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن قدرتنا على التخلص من التهديدات الجوية خلال ثوان معدودة هي الحل لأى تهديد فى السماء، وتعمل الطائرة بدون طيار المقاتلة من خلال مشغل بشري ينشط الطائرة، لتطير نحو هدفها من تلقاء نفسها بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI).

كما أن الطائرة المبتكرة قادرة على تحديد الأهداف والانتقال باتجاهها دون أي مساعدة، وإذا لم تدمرالطائرة بدون طيار العدو بضربة أولية، فإنها لا تستسلم وتهاجم مرة ثانية أو ثالثة حتى تتسبب فى دماره.