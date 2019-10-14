شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم سابق فى ناسا: عثرنا على آثار وجود حياة بالمريخ منذ 40 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جيلبرت ليفين، العالم السابق بوكالة ناسا، عن اكتشاف الآثار الأولى التى تشير إلى وجود الحياة على الكوكب الأحمر قبل 40 عامًا، موضحا أنه فى عام 1976 وجدت بعثة American Viking آثارًا للحياة على كوكب المريخ، لكن الأدلة التى جمعتها ناسا كانت غير مهمة، حسب سبوتنيك.

وتحدث ليفين عن ذلك فى مقالته المنشورة على البوابة العلمية Scientific American، موضحا أنه حينها تم اكتشاف ما يسمى التنفس الميكروبى فى عينات التربة، ما يشير إلى وجود نسبة عالية من الأكسجين فى العينات الواردة من الكوكب الأحمر، وتم إجراء الاختبارات أربع مرات وأظهرت دائمًا نتيجة إيجابية.

وأضاف، "ومع ذلك أجرينا تحليلًا جزيئيًا، وبالنتيجة لم نتمكن من اكتشاف المواد العضوية داخل العينات، بناءً على ذلك، توصلنا إلى نتيجة مفادها أننا لم نجد الحياة، ولكن فقط ما يشابهها".

Advertisements

فى السنوات اللاحقة، لم تقم ناسا، وفقًا للعالم، بإجراء اختبارات أخرى، ولم تكن المركبات الفضائية المرسلة إلى المريخ مزودة بالمعدات اللازمة لأخذ العينات.