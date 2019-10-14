شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرائق الأمازون تهدد نوعًا من القرود تم اكتشافه حديثًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر الخبراء من أن نوعًا جديدًا من قرد مرموست تم اكتشافه قبل أسابيع، معرض حاليًا لخطر كبير يهدده بالانقراض بسبب الحرائق عبر غابات الأمازون المطيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن القرد المسمى ميكو موندوروكو ميكو الذى تم اكتشافه هو قرد غير عادي بسبب ذيله الأبيض ويديه، فعادة يكون له ذيول سوداء.

ويعيش هذا النوع من القرود فقط داخل مساحة تقارب 55000 كيلومتر مربع داخل ولاية بارا في جنوب غرب البرازيل، والذى تم اكتشافه في أغسطس بواسطة رودريجو كوستا أراخو وزملاؤه في المعهد الوطني لبحوث الأمازون وجامعة أمازوناس الاتحادية في البرازيل.

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ويؤكد الخبراء حاليًا أن الحرائق التي ما زالت مستمرة في المنطقة تشكل تهديدًا مباشرًا لبقاء الأنواع الجديدة، فلقد دمرت الحرائق الكارثية المشهد على نطاق غير مسبوق، بالاقتران مع قطع الأشجار غير القانوني والتوسع الزراعي ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الجديدة، حيث يتم تدمير الموائل الطبيعية لعدد كبير من الكائنات بشكل دائم.

وقال أرايخو "نقلاً عن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة "ناسا"، فإن حريقًا واحدًا يمر مباشرة عبر مجموعة قرود مارموسيت الجديدة".

وأضاف: "بمجرد أن تختفي هذه الغابات، ستحترق موائل جميع مرموستات جنوب الأمازون أكثر مما كانت عليه في السنوات الماضية".

وأشار أرايخو إلى أن هذا لم يكن عام انخفاض معدلات هطول الأمطار والظروف الجافة التي تزيد من مخاطر الحريق، ولكن ما حدث كان بسبب إزالة الغابات فى مقابل استخدامها فى الأراضى الزراعية.