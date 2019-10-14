شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنشاء ميناء فضاء فى اسكتلندا قريبًا.. تعرف على مهماته الفضائية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيبدأ بناء ميناء عمودي منخفض التكلفة في شمال اسكتلندا في غضون عام، وذلك في انتظار موافقة إحدى السلطات المحلية على طلب التخطيط، حيث سيتم بناء ميناء الفضاء، الذي سيطلق عليه Space Hub Sutherland في شبه جزيرة Moine على بعد بضعة أميال من ساحل المحيط الأطلسي في اسكتلندا.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فمن شأن هذا المرفق أن يمكّن الصواريخ الرأسية من إطلاق أقمار صناعية صغيرة في مدارات قطبية أرضية منخفضة ومدارات متزامنة مع الشمس.

كما أنه في أوائل شهر أغسطس، وقعت مؤسسة Highlands and Islands Enterprise (HIE)، وهي وكالة محلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للحكومة الاسكتلندية، عقدا مدته 75 عامًا لاستئجار الأرض التي سيتم بناء ميناء الفضاء بها.

Advertisements

وتلقى المشروع، الذي سيكلف 20.7 مليون دولار، تمويلًا بقيمة 3 ملايين دولار من وكالة الفضاء البريطانية في يوليو 2018.

وقال روي كيرك، مدير مشروع Space Hub Sutherland: "نأمل في الحصول على موافقة التخطيط في أوائل عام 2020 وبدء البناء بعد ذلك بوقت قصير".

وأضاف: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنشهد عمليات إطلاق من ساذرلاند بحلول عام 2020"، وكانت في وقت سابق من هذا العام، قد منحت الشركة عقدًا لشركة الهندسة المعمارية NORR Consultants لتصميم منشآت في ميناء الفضاء، بما في ذلك مركز التحكم في الإطلاق ومبنى التجميع والتكامل.