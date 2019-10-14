شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تسعى لإطلاق رحلة تجريبية غير مأهولة إلى محطة الفضاء فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت بوينج موعدًا جديدًا لإطلاق أول رحلة مدارية لمركبة الطاقم التجارية الجديدة التابعة لها، والتى ستكون غير مأهولة وفقط تجريبية، استعدادًا لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية قريبًا.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قال جون مولهولاند، نائب رئيس البرامج التجارية لبوينج: "قررنا إطلاق كبسولة CST-100 Starliner غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية في 17 ديسمبر المقبل".

ستطلق كبسولة ستارلاينر الفضائية من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية على صاروخ أطلس الخامس فى هذه المهمة، التي تحمل عنوان "اختبار الطيران المداري" (OFT)، وتلتحم بمحطة الفضاء الدولية، حيث ستبقى لمدة أسبوع تقريبًا قبل الهبوط بمساعدة المظلة في نيو مكسيكو.

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كما أنه قبل قيام ستارلينر بأول رحلة لها إلى المحطة الفضائية، ستجرى بوينج أولاً اختبار لنظام إحباط المركبة الفضائية، والمقرر إجراؤه في 4 نوفمبر، وذلك لمعرفة قدرة Starliner على إعادة رواد الفضاء إلى بر الأمان في حالة حدوث طارئ على منصة الإطلاق أو أثناء صعود المركبة الفضائية.

وفي الوقت نفسه، تستعد SpaceX أيضًا لأول اختبار للإجهاض على متن المركبة الفضائية Crew Dragon، وهي مركبة تجارية أخرى لطاقم ناسا لإنهاء اعتماد الوكالة على مركبة الفضاء الروسية سويوز.