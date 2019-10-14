شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Matt Salsamendi مؤسس خدمة Mixer يغادر مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر Matt Salsamendi الشريك المؤسس لخدمة بث الفيديو الموجهة للاعبين Mixer، منصبه من مايكروسوفت الشركة الأم للخدمة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من مغادرة المؤسس الآخر James Boehm.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد تعاون كل من Matt وJames لتأسيس ميكسر، والتى جاءت فى بادئ الأمر تحت اسم Beam، وذلك قبل أن تقوم مايكروسوفت بالاستحواذ عليها فى عام 2016 وتعيد تسميتها إلى Mixer فى 2017.

فيما كانت مايكروسوفت تحاول خلال الفترة الماضية زيادة شعبية Mixer وذلك لتتمكن من منافسة Twitch، وقد قامت مؤخرًا بالتعاقد مع لاعب Fortnite الشهير Ninja من أجل ذلك، وعلى ما يبدو أنت هناك تغييرات إدارية كبيرة فى مايكروسوفت خلال هذه الفترة، خاصة قبل إطلاق عدد جديد من منتجات الشركة.