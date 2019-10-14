هل اختفت لعبة (فورت نايت) وما سر الثقب الأسود في اللعبة؟

عقدت لعبة (فورت نايت) Fortnite اليوم الأحد حدثًا مهمًا، أطلقت عليه اسم (النهاية) The End، وبالفعل كان الاسم معبرًا، إذ بدأ الحدث بإطلاق صاروخ ثم تدريجيًا بدأت اللعبة بأكملها تختفي من الوجود، على الأقل حاليًا.

وتابع الحدث الملايين من عشاق ولاعبي لعبة (فورت نايت)، مع أن ملايين أخرى من المستخدمين لم تتمكن من الانضمام للحدث بسبب مشكلات في الخوادم في اللحظات الأخيرة للحدث.

وخلال الحدث بدأ عد تنازلي، ولمّا نزل إلى الصفر بدأ إطلاق صواريخ، ثم اجتمعت تلك الصواريخ في نقطة واحدة، ثم بعد مشاهد أخرى متتالية تجري في سماء اللعبة، وأخيرًا اختفت اللعبة بما في ذلك الخريطة فيما يشبه ثقبًا أسود.

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والآن لا يمكن الوصول إلى اللعبة، ويُعتقد أن (فورت نايت) تتصرف وكأنها قتلت اللعبة، إذ لا يرى اللاعبون الآن إلا الثقب الأسود في مركز الشاشة، حتى أن حسابات اللعبة على مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى اللون الأسود، سواء مع ثقب أسود أو بدونه.

وفسر البعض ما يحدث بأن اللعبة تستعد لإطلاق الفصل الثاني منها، بما في ذلك الخريطة الجديدة – التي شهدت عددًا من الإشاعات والتسريبات. ولكن لا يُعلم حتى الآن متى سيتم ذلك.