صفقة اليوم.. احترف العمل على برامج مايكروسوفت أوفيس 2019 مع خصم 87%

الحزمة التدريبية الكاملة لمايكروسوفت أوفيس 2019 ـــ The Essential Microsoft Office 2019 Training Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 594.

المدة: 62 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على زيادة إنتاجيتك من خلال احتراف العمل على كل من إصدار 2016، و2019 من برامج: (أكسيل) Excel، وAdvanced Excel، و(بوربويبنت) PowerPoint، و(وورد) Word.

ستتعلم خلال هذه الحزمة كيفية إنشاء عروض تقديمية جذابة تعتمد على البيانات، باستخدام برامج مايكروسوفت، وكيفية التعامل مع (الجداول المحورية) Pivot Tables، وMacros، وغير ذلك الكثير.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 249 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 87%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر حزمة برامج (مايكروسوفت أوفيس) Microsoft Office من المهارات الأساسية التي تتطلب معظم الوظائف إتقانها، حيث إنها من أكثر برامج الإنتاجية انتشارًا في كل مكان.

سواء كنت مبتدئًا في استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، أو لديك الخبرة ولكن تتطلع لتطوير مهاراتك، يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية ( (The Essential Microsoft Office 2019 Training Bundle)التي تقدم لك شرحًا شاملاً للبرامج والأدوات الأكثر شيوعًا من مايكروسوفت مع خصم يصل إلى 87% من سعرها المعتاد.

تتضمن هذه الحزمة 8 دورات تدريبية، و594 محاضرة، وما يصل إلى 62 ساعة من المحتوى لمساعدتك في تطوير مهاراتك في استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس 2019.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 249 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 87 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على زيادة إنتاجيتك أثناء العمل من خلال احتراف العمل على كل من إصدار 2019، و2016 من برامج مايكروسوفت أوفيس: (إكسل) Excel، وAdvanced Excel، و(باور بوينت) PowerPoint، و(وورد) Word.

ستعلم في هذه الحزمة كيفية إنشاء عروض تقديمية جذابة تعتمد على البيانات، باستخدام برنامج Excel، وبرنامج PowerPoint، وكيفية التعامل مع (الجداول المحورية) Pivot Tables – التي تعتبر من أهم ميزات مايكروسوفت إكسل – وكذلك إجراء العمليات الحسابية، واستخدام الدوال والصيغ، وإنشاء الرسوم البيانية والمخططات، وغير ذلك الكثير.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Excel Beginners 2019

Excel Advanced 2019

PowerPoint 2019

Word 2019

Excel Beginners 2016

Excel Advanced 2016

PowerPoint 2016

Word 2016

الحصول على الصفقة: من هنا.