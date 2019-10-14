كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “تيم كوك” يبرر قرار إزالة تطبيق الاحتجاج في هونغ كونغ

متابعة-سنيار: تلقت شركة Apple العديد من ردود الفعل على قرار حظر تطبيق يسمح لمحتجي هونج كونج بتتبع موقع الشرطة والإسعاف وإغلاق الطرق والغاز المسيل للدموع وغيرها من المعلومات حول المدينة.

وقد دافع الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك في رسالة إلكترونية بعث بها لموظفي الشركة عن قرار إزالة تطبيق Hkmap.live الذي كان يستخدمه المتظاهرون في هونغ كونغ لتتبع حركات الشرطة.

وبرر كوك القرار الذي وصفه بأنه “لم يكن سهلا” بأن التطبيق المشار إليه كان يُستَخدَم بطريقة “تهدد السلامة العامة”، وهو التبرير ذاته الذي أشار إليه بيان للشركة يوم الخميس.

وكتب كوك أن التطبيق كان يُستَخدم “لتحديد نقاط تفتيش الشرطة ونقاط الاحتجاج وغيرها من المعلومات”، مشيرا إلى أنه “خلال الأيام القليلة الماضية، تلقينا معلومات موثوق بها، من مكتب الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية في هونغ كونغ وكذلك من المستخدمين بأن التطبيق قد تم استخدامه بشكل ضار لاستهداف أفراد الشرطة وللاحتيال على الأفراد والممتلكات، عندما لا تتواجد الشرطة”.

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وأشار كوك في الرسالة إلى أن التطبيق ينتهك قانون هونغ كونغ، وأن إساءة الاستخدام تنتهك إرشادات Apple Store.

وكانت شركة آبل قد قالت في بيانها “إن العديد من عملاء الشركة في هونغ كونغ أبلغوها بشأن استخدام “مجرمين” للتطبيق، وأنها أزالته من المتجر بعد قيامها بالتحقيق.