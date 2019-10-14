كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Microsoft” تضيف مفاتيح Office و emoji إلى لوحات المفاتيح الجديدة

متابعة-سنيار: وفقا لتقارير The Verge، تعرض Microsoft لوحتي مفاتيح جديدة للطلب المسبق في متجرها على الإنترنت، وكلاهما يشتمل على مفتاح مخصص لـ Microsoft Office وآخر للرموز التعبيرية.

لوحتي المفاتيح هما Microsoft Bluetooth Keyboard و Microsoft Ergonomic Keyboard، وفي كلتيهما ستجد مفتاح Office على يمين المسافة، ويتم بشكل افتراضي تحميل تطبيق Office لـ Windows 10 عند الضغط عليه.

ومكن استخدامه أيضا لتشغيل تطبيقات Office المحددة، مثل Word أو Powerpoint، مع تركيبة المفاتيح الصحيحة، فعلى سبيل المثال، سيفتح مفتاح Office + X برنامج Excel، ويمكنك استبدل X بـ W لفتح Word، وهكذا.

يقع مفتاح Emoji على يمين مفتاح Office وعند الضغط عليه، يقوم بضبط منتقي الرموز التعبيرية لنظام التشغيل Windows 10.