الإعلان عن البيتا المغلقة للعبة البطاقات Gwent على الأجهزة الذكية بنظام iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - محبو لعبة البطاقات Gwent و التي بدأت كلعبة جانبية مصغرة في لعبة تقمص الأدوار الشهيرة The Witcher 3، سيكون بمقدورهم قريباً اللعب بها عن طريق الأجهزة الذكية بأنظمة iOS، حيث تحتضن هذه الأجهزة البيتا المغلقة للعبة هذا الأسبوع.

بإمكانكم التسجيل في البيتا عن طريق الوصلة الموجودة في التغريدة بالأسفل. كما هو الحال مع أي بيتا، سيقوم فريق التطوير بجمع الانطباعات من اللاعبين و تعديلها عند الإطلاق النهائي. الأجهزة المدعومة هي iPhone 6S فما فوق، iPad Mini 4 فما فوق، iPad الجيل الخامس فما فوق، iPad Air 2 فما فوق و كل أجهزة iPad Pro.

عدد المُشاركين سيكون محدوداً، و الأولوية لمن يقوم بالتسجيل أولاً.