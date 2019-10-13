شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تلتقط صورة لعاصفة ميليسا شبه الاستوائية قبالة ساحل نيو إنجلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت الأقمار الصناعية صورة للعاصفة شبه الاستوائية ميليسا قبالة ساحل نيو انجلاند.

ووفقًا لما ذكره موقع "phys" العلمى، أشار المركز الوطني للأعاصير إلى أن منطقة نورستستر الواقعة جنوب شرق نيو إنجلاند في شمال شرق الولايات المتحدة تواجه عاصفة شبه استوائية، وأن التغيير في حالة العاصفة لا يغير الآثار المتوقعة من الرياح والفيضانات الساحلية على طول أجزاء من منتصف ساحل المحيط الأطلسي وجنوب شرق نيو انجلاند.



عاصفة ميليسا

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فقد قدمت أداة التصوير المتوسط الطيف أو أداة MODIS التي تطير على متن القمر الصناعي تيرا التابع لناسا صورة واضحة لميليسا المطورة حديثًا.

وتبلغ أقصى رياح مستدامة 65 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة)، ومن المتوقع أن يضعف الضعف التدريجي خلال اليومين المقبلين، حيث تفقد ميليسا خصائصها شبه الاستوائية.

وتساهم خبرة ناسا في مجال استكشاف الفضاء والعلوم في توفير الخدمات الأساسية التي تقدمها للشعب الأمريكي من جانب وكالات اتحادية أخرى، مثل التنبؤ بالأعاصير الجوية.