شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطالب بقواعد حكومية لتنظيم استخدام تقنية التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطالب شركة أمازون بوضع بعض القواعد الحكومية لتنظيم تقنية التعرف على الوجه، حيث تؤيد أمازون فكرة التنظيم الحكومي لهذه التكنولوجيا، كجزء مما تم الإعلان عنه فى بيان حول مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية.

ووفقًا لما ذكره موقع "techxplore" التكنولوجى، وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية، التي خضعت للتدقيق من جانب منفذي مكافحة الاحتكار، وانتقدت بسبب استخدامها لبرنامج التعرف على الوجه، إنها تعتقد أن على الحكومات أن تعمل على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا لضمان الاستفادة منها بشكل مناسب، حيث جاء فى البيان، إن الحكومات يجب أن تعمل بسرعة لوضع إطار تنظيمي للتكنولوجيا، التي يتم استخدامها بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم وسط انتقادات بشأن مخاوف الخصوصية والحريات المدنية.

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وأكدت أمازون أيضًا إنها تدعم تنوع وحقوق الأشخاص من أي جنس أو عرق أو عمر أو ديانة أو ميل جنسي وتؤيد بقوة حقوق المهاجرين.

أوضحت الشركة أنها ستدعم تشريعات الخصوصية الفيدرالية الأمريكية التي تتطلب الشفافية، والوصول إلى المعلومات الشخصية، والقدرة على حذف المعلومات الشخصية، والتي تحظر بيع البيانات الشخصية دون موافقة.