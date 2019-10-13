Samsung تُعلن عن توقعاتها المالية للربع الثالث من العام الحالي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Samsung الكورية عن توقعاتها المالية للربع الثالث من العام الحالي، و الذي انتهى في شهر سبتمبر الماضي. و تتوقع الشركة أن تحقق عائدات بقيمة 51.94 مليار دولار، كما تتوقع أن تُحقق أرباحاً تشغيلية بقيمة 6.5 مليار دولار.
و تعكس هذه الأرقام تراجعاً سنوياً بنسبة 5.2% في المبيعات، و تراجعاً بقيمة 56.17% للأرباح التشغيلية. و تقدم الشركة هذه الأرقام بصورة دقيقة لأن القوانين في كوريا لا تسمح بتقديم التوقعات المالية على هيئة مدى من و إلى، و إنما يجب أن تكون رقماً واضحاً و مُحدداً، و هذه الأرقام تمثل وسيط توقعات الشركة.
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