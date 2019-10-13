TSMC تُنتج كمية كبيرة من الرقاقات بتقنيات N7+ و تؤكد على قوة الطلب

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة TSMC التايوانية قد بدأت سابقاً بإنتاج الرقاقات بحجم 7 نانومتر، و من ثم قامت الشركة بتحسين هذه الدقة بعملية EUV أو ما يُطلق عليه N7+ (أو 7 نانومتر plus) لرفع كفاءة الأداء و تحسينه.
الشركة أكدت أنها تقوم بعملية إنتاج ضخمة جداً بدقة التصنيع هذه، و أنها تُقدم المنتجات الاستهلاكية بكميات هائلة، علماً أن إنتاجها على نطاق واسع بدأ في الربع الثاني من العام الحالي. و أكدت TSMC أن دقة تصنيع N7+ تُقدم أداءً أفضل من دقة 7 نانومتر الأصلية مع زيادة الكثافة بنسبة 15% إلى 20%، بالإضافة إلى تحسين استهلاك الطاقة الكهربائية.
و ستبدأ TSMC التايوانية عملية الإنتاج الخطر لدقة التصنيع N6 في النصف الأول من 2020 مع بدء الإنتاج في النصف الثاني من العام، و من المتوقع أن تشهد دقة N6 زيادة في الكثافة و الأداء بنسبة 18% عن 7 نانومتر plus التي تُنتجها الشركة حالياً.
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