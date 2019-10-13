Nvidia تُطلق برنامجها لإضافة تقنية Ray Tracing إلى ألعاب الفيديو الكلاسيكية

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Nvidia قد بدأت بتعريف تقنية تتبع الأشعة Ray Tracing لألعاب الفيديو عندما أصدرت بطاقاتها الرسومية RTX سابقاً، و كانت بعض الألعاب قد بدأت بإضافة هذه التقنية بالفعل على مدار الأشهر الماضية.
حسناً، Nvidia و عن طريق برنامجٍ جديد بدأت مع Lightspeed Studios بالتخطيط لإضافة تقنية Ray Tracing لألعاب فيديو كلاسيكية صدرت على الحاسب الشخصي في الأعوام الماضية، و سيتم انتقاء هذه العناوين من ألعاب الفيديو المحبوبة للجماهير. و كانت Nvidia قد أسست بالأصل Lightspeed Studios للعمل على جلب نسخ من ألعاب الحاسب الشخصي إلى الهواتف الذكية بنظام الأندرويد.
Nvidia لم تقم بمشاركة المعلومات بعد.
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