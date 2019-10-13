الإعلان عن أداة التحكم Razer Raion لمُحبي ألعاب القتال

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Razer عن طرفية جديدة لمُحبي ألعاب القتال هي Razer Raion. أداة التحكم هذه تحتوي على التوزيعة المعتادة لألعاب القتال مع 6 أزرار في الواجهة الأمامية، و محبو شركة Sega اليابانية يتذكرون هذه التوزيعة جيداً في أيادي التحكم الخاصة بالأجهزة القديمة من الشركة.

الأزرار ستكون ميكانيكية في أداة التحكم هذه التي تصدر “قريباً” في الأسواق، و تدعي Razer أن دورة حياتها تصل إلى 80 مليون ضغطة، أما الأسهم فهي مصممة بثمانية اتجاهات عوضاً عن أربع. كما تحتوي أداة التحكم على منفذ السماعات 3.5 مم، و تدعم خاصية الدوري أو البطولة و التي تُمكن اللاعب من غلق بعض الأزرار حتى لا يتم ضغطها و استعمالها بالخطأ.

الطرفية مخصصة لجهاز سوني المنزلي Playstation 4 و ستصدر في الأسواق بسعر 110 يورو.