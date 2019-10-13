خدمة Geforce Now وصلت إلى الأجهزة الذكية بنظام الأندرويد في كوريا

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Nvidia قد أعلنت سابقاً أنها تنوي جلب خدمتها السحابية Geforce Now إلى الأجهزة الذكية، و هي خدمة لبث ألعاب الفيديو على غرار Stadia من Google.

حسناً، التطبيق تم إصداره بالفعل في مرحلة البيتا التجريبية على نظام الأندرويد في كوريا. إن تمكنتم من الحصول على التطبيق أو الـAPK الخاص به، فسيعمل حتى خارج كوريا. هذه الخدمات تبدأ أولاً في كوريا عادة بسبب السرعة الكبيرة و الاستقرار لخطوط الانترنت هناك، و حتى أن خدمة xCloud من مايكروسوفت ستبدأ هناك أيضاً.

الخدمة تتطلب هاتفاً يمتلك على الأقل 2GB من الذاكرة العشوائية و نظام التشغيل Android 5.0 فما فوق. و من أجل التجربة الأفضل تنصح الشركة باستعمال سرعة انترنت لا تقل عن 15Mbps و أداة تحكم تعمل بالبلوتوث مثل SHIELD controller أو Razer Raiju Mobile.