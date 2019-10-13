متجر كندي يتيح هواتف Pixel 4 مع كافة الصور ومقارنة المواصفات

تستعد شركة جوجل للإعلان عن هواتف (بكسل 4) Pixel 4 الجديدة بعد غدٍ الثلاثاء، ولكن يبدو أن متجرًا إلكترونيًا في كندا استعجل، وعرض الهواتف للطلب المسبق، وذلك قبل أن يزيلها بعد ساعات.

وعرض متجر (بست باي) Best Buy الإلكتروني في كندا هاتفي (بكسل 4) Pixel 4، و(بكسل 4 إكس إل) Pixel 4 XL للطلب المسبق، ونشر الصور الرسمية للهاتفين، بالإضافة إلى كافة المواصفات التي سوف يأتيان بها.

وحصلت مواقع إلكترونية على لقطات شاشة لمواصفات الهاتفين، وبعض الصور الأخرى، وذلك قبل أن يزيلها موقع (بست باي)، وتتطابق الصور مع ما سُرب حتى الآن عن الهاتفين.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وذُكر في الصفحة الخاصة بالهاتفين على المتجر أن “هاتف (بكسل 4) يعتمد على برنامج جوجل المفيد الذي تعرفه وتحبه، وهو هاتف صُمم بطريقة جوجل”. كما استعرضت جوجل الأسباب التي تجعل الهاتف “مثاليًا”، بما في ذلك: القدرة على التقاط صور احترافية، وأنه يغني المستخدم عن الحاجة إلى إزالة الصور، إذ إنه يأتي مع مساحة لا محدودة من خدمة (صور جوجل) Google Photos.

Advertisements

كما أن (بكسل 4) يمتاز “بطريقة جديدة للتحكم بالهاتف” إذ يأتي الجهاز مع ميزة (الإماءات السريعة) Quick Gestures التي تسمح بالتحكم بالهاتف دون الحاجة إلى لمسه، أما الميزة الرابعة فهي أن الهاتف يوفر جميع مزايا مساعد جوجل الرقمي (أسيستنت) Assistant.

وفيما يتعلق بالمواصفات، فيشترك هاتفا (بكسل 4)، و(بكسل 4 إكسل) بالكاميرا الخلفية المزدوجة التي تأتي بدقة 12 ميجابكسل، و16 ميجابكسل مع القدرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K، وبالكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. كما يشترك الهاتفان بأنهما يحتويان على معالج (كوالكوم سنابدراجون 855)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

ويختلف الهاتفان في الشاشة، والبطارية، إذ يقدم هاتف (بكسل 4) شاشة من نوع OLED بقياس 5.7 بوصات مع دقة Full HD+، وبطارية بسعة 2,800 ميلي أمبير/ساعة، أما هاتف (بكسل 4 إكس إل) فيقدم شاشة بقياس 6.3 بوصات وبدقة Quad HD+، وبطارية بسعة 3,700 ميلي أمبير/ساعة.

وتوفر هاتفا (بكسل 4) على متجر (بست باي) باللونين الأسود، والأبيض. هذا؛ وتستعد جوجل لعقد حدث بعد غدٍ الثلاثاء يُنتظر أن تعلن خلال عن هواتفها الجديدة، إلى جانب أجهزة أخرى.