علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ياهو تعوض المستخدمين بـ380 دولارا وعالم يتحول لروبوت بشرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تستطع متابعة كل الأحداث التكنولوجية التى شغلت العالم اليوم، ولم يحالفك الحظ لمعرفة أهم ما حدث فى عالمى الفلك والتكنولوجيا، يمكن للحصاد التالى مساعدتك على معرفة كل جديد ظهر على مدار اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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