شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ياهو تعوض المستخدمين بـ380 دولارا وعالم يتحول لروبوت بشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تستطع متابعة كل الأحداث التكنولوجية التى شغلت العالم اليوم، ولم يحالفك الحظ لمعرفة أهم ما حدث فى عالمى الفلك والتكنولوجيا، يمكن للحصاد التالى مساعدتك على معرفة كل جديد ظهر على مدار اليوم

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