شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 1999-2019.. كيف تغيرت خريطة أنظمة تشغيل الموبايل بين المستخدمين؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض فيديو جديد كيف تطورت أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة منذ 1999 وصولاً إلى وقتنا الحالى 2019، استنادًا إلى بيانات Gartner الفصلية عن شحنات الهواتف الذكية، الذى أظهر الهيمنة المطلقة لنظامى التشغيل أندرويد وiOS فى السنوات القليلة الماضية، حيث تراجعت المنافسة مع باقى أنظمة التشغيل الأخرى بشكل كبير.

وبالنظر إلى أنظمة ويندوز فون، نجد أنها اختفت بسهولة، ومع ذلك، كان من المثير للاهتمام أن نرى نظام KaiOS يكتسب حجم ملحوظ على حد ما فى بعض فئات الهواتف المحمولة.

وبالنظر إلى بداية 1999 نجد أن نظام "بالم" هو الأكثر انتشارًا فى ذلك الوقت، يليه نظام "ويندوز فون"، لكن بحلول الربع الأول من 2003 كان "سيمبيان" هو المتصدر، فيما تراجع نظام "بالم" للمركز الثانى، فيما شهد عام 2007 ظهور نظام iOS، بينما شهد 2008 ظهور نظام أندرويد، والذى تمكن من تصدر المشهد بحلول 2011 ليكون فى المركز الأول، يليه نظام "سيمبيان" فى المركز الثانى، ونظام iOS فى المركز الثالث.